İNCELEMESİ TAMAMLANAN ARAÇ OTOPARKTAN ÇIKARILDI (2)

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Müslüm SARIYAR- İdris TİFTİKCİ- Yılmaz BEZGİN-Hüseyin COŞKUN, İSTANBUL ()

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Sultangazi'deki otoparkta bırakılan diplomatik plakalı aracın incelemesi tamamlandı. 34 CC 1736 diplomatik plakalı araç saat 19.30 sırlarında otoparktan çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, ellerinde malzemelerle çıkış yaparak bölgeden ayrıldı. Ardından, Türk ve Suudi heyet de otoparktan ayrıldı. İnceleme çalışmaları yaklaşık 2 saat sürerken, araç içerisinde kişisel eşyalar ve malzemeler bulunan 2 bavul çıktı. Valizlerin içerisinde konsolosluk çalışanlarına ait olduğu ileri sürülen kıyafetler çıktığı belirtildi. Araç, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri inceleme ekiplerinin otoparktan çıkması

-Diplomatik plakalı aracın çıkış görüntüsü



