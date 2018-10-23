İNCELEMESİ TAMAMLANAN ARAÇ OTOPARKTAN ÇIKARILDI (1)

Hüseyin COŞKUN - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Sultangazi'deki otoparkta bırakılan diplomatik plakalı aracın incelemesi tamamlandı. Saat 19.30 sırlarında tamamlanan araç, otoparktan çıkarıldı. İnceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, Türk ve Suudi heyet de incelemenin bitmesinin ardından otoparktan ayrıldı.

Görüntü dökümü:

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-Aracın çıkarılması

-Suudi heyetin çıkışı

-Ola yeri inceleme ekiplerinin çıkışı