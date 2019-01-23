İMAMOĞLU TUZLA'DA BAZI STK VE ESNAF ODALARINI ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL()

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına Tuzla'da devam etti. Bazı sivil toplum kuruluşları ve esnaf odalarını ziyaret eden İmamoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için oy istedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla turuna, iş insanı Nazif Hekim'in kurduğu, 'Ölü Adam Köpek Aşevi"ni ziyareti ile başladı. İmamoğlu, Hekim'den yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kısa bir sohbetin ardından İmamoğlu'nun ikinci durağı Tuzla Kamyoncular Derneği oldu. Burada esnafın sorunlarını dinleyen İmamoğlu, "Anne tarafından dedem ve dayım kamyoncuydu. Aylarca gelmediği olurdu. Yolunu gözlerdim hediye için. Sizi dinleyen bir yönetim olacağız. Koltuğun sahibi olmayacağız. Ev halkınıza selam söyleyin. Çocukların ve hanımefendilerin de ihtiyaçlarına cevap vereceğiz" dedi.

"İNSANA DOKUNAN PROJELER ÜRETECEĞİZ"

İmamoğlu, "Her seçimde adaylar geliyor, vaatlerde bulunuyor. Sonra kimse yüzümüze bakmıyor. Kamyoncunun sorunları belli. Sizin vaatleriniz nedir" sorusuna, "Bu bir yerel seçim. Partimizin bir önceki genel seçimde sunduğu vaatleri var. Bizim de şehir içi taşımacılığıyla ilgili hazırlıklarımız var. Açıkladığımızda mutlu olacaksınız. Söz verilince yapılmalı. Yapacağım sözleri vereceğim. Seçimden sonra da beraberiz" yanıtını verdi. İmamoğlu, "İstanbul projeleriniz nelerdir" sorusunu ise, "Kritik bazı konular var. Toplumun tüm kesiminin beklentileri var. Tek başına bir köprü çözüm gibi sunuluyor. Daha yeşil, daha mutlu, yoksulluğun olmadığı, gurur incitmeyen yardım anlayışına dayalı, insana dokunan projeler üreteceğiz' şeklinde yanıtladı.

AYDIN GÜVEN GÜRKAN ANMASINA KATILDI

Daha sonra Tuzla'da esnaf ziyareti yapan Ekrem İmamoğlu, burada ayaküstü vatandaşlarla sohbet etti. Kısa esnaf ziyaretinin ardından 2006 yılında hayatını kaybeden Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) ve Halkçı Parti'nin (HP) Eski Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan'ın Tuzla Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma törenine katıldı. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, “Öncelikle rahmet diliyorum. Türkiye demokrasisinin ve siyasetinin belki de en sorunlu olduğu dönemde sosyal demokrasi adına büyük hizmeti geçen Aydın Güven Gürkan Beyfendinin kabrindeyiz. Dualarımızı edeceğiz elbette ama her şeyden önce biz minnet duygularımızı dile getirelim. Saygın duruşu ve bugünkü sosyal demokrat sürecin olgunlaşmasında o dönemde ortaya koyduğu tavır unutulmaz. Bu anlamda burada bulunan dostlarına, onunla birlikte siyaset yapmış herkese baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Bizler de sosyal demokrasinin bugünkü temsilcileri olarak, bu ilkelerin her zaman savunucusu ve ilerleyen günlerde en büyük temsilcisi olalım. O zaman sayın Aydın Güven Gürkan ve onun gibilerin verdiği mücadele anlamlı olacaktır. Biz sorumluluk sahibi insanlarız o yüzden bugün burada olmak bizim için onurdur." ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

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-İmamoğlu'nun köpek aşevi ziyareti

-Aşevinden ayrıntılar

-İmamoğlu'nun kamyoncular derneği ziyareti

-İmamoğlu'nun kamyoncularla sohbeti

-Dernek ziyaretinden ayrıntılar

-İmamoğlu'nun Tuzla'daki esnaf ziyareti

-İmamoğlu'nun Aydın Güven Gürkan'ın anmasına katılması

