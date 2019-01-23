İMAMOĞLU'NDAN PENDİK'E SEÇİM ZİYARETİ

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Akın ÇELİKTAŞ, İSTANBUL()

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'daki seçim ziyaretlerinin ardından Pendik'e geçti. Burada vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, ilçedeki tapu sorununu çözeceğine söz verdi.

Pendik'teki seçim gezilerine Dolayoba semt pazarından başlayan CHP'li İmamoğlu'na çok sayıda CHP'li ve İYİ Partili ilçe yöneticisi eşlik etti. Esnaf ve vatandaşların bölgede yaşadıkları sorunları dinleyen İmamoğlu, “1 Milyona yakın insanı etkileyen tapu sorunu var. Her konuda ilgileneceğiz. Mücadeleyi de biliyoruz. Bize güvenin sorunlarınızın tümünü çözeceğiz. Sorunları birlikte tespit edip, çözümü de birlikte üreteceğiz" şeklinde konuştu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TAPU SORUNLARINI BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ"

Pazar ziyaretinin ardından Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan kıraathaneye giden İmamoğlu, burada bulunan vatandaşlarla selamlaşarak onlardan destek istedi. İmamoğlu, kentsel dönüşüm sorunu konusunda yardım isteyen vatandaşlara, “Pendik ile ilgili bilgileri aldık, kentsel dönüşüm ve tapu sorunlarını hep birlikte çözeceğiz." İfadelerini kullandı.



"BİZİM İŞİMİZ GÜCÜMÜZ DERDİMİZ SİZ OLACAKSINIZ"

Daha sonra Doğan Spor Kulübüne giden İmamoğlu'nu kulüp yöneticileri kapıda karşıladı. İmamoğlu'na kulüp yöneticileri sarı-lacivert Doğan Spor atkısı hediye etti. Kısa bir süre futbol üzerine sohbet eden İmamoğlu'na burada da tapu sorusu soruldu. Sorunları bildiklerini ve çözüm için destek isteyen İmamoğlu, “Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip oldum. Ben ayrıca 5 yıldır da Beylikdüzü Belediye Başkalığı yapıyorum. Orada 25 bine yakın insanın tapusunu vermiş biriyim. Nasıl biliyor musunuz? Konuşarak. İnsanların sorunlarını çözdük. 40 yıldır tapusunu alamayanların sıkıntısını çözdük. Bizim işimiz, gücümüz ve derdimiz siz olacaksınız." Şeklinde konuştu.

TRABZONLULAR DERNEĞİ'NDE KEMENÇELİ KARŞILAMA

İmamoğlu'nun bir sonraki durağı ise Pendik Trabzonlular Derneği oldu. CHP'li İBB Başkan adayını Şaban Balcı isimli vatandaş kemençe ile karşıladı. Ekrem İmamoğlu, Balcı'nın şahsına yazdığı şarkıya tempo tuttu. Ardından Trabzonlulara seslenen İmamoğlu, “Çalışkan yol arkadaşlarıma ve şahsıma güveniyorum. Dolayısı ile bu yolda bizi takip edin, bizi dinleyin, vicdanı ve akıllarıyla karar vereceklerine ben eminim. Sizlerden de destek istiyorum. Allah yolumuzu açık etsin" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

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-İmamoğlu'nun Dolayoba pazarı ziyareti

-İmamoğlu'nun kıraathane ziyareti

-İmamoğlu'nun Doğan Spor Kulübü ziyareti

-İmamoğlu'nun Trabzonlular Derneği ziyareti



