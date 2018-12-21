İMAMOĞLU'NDAN FATİH SULTAN MEHMET'İN TÜRBESİNE ZİYARET

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK / Harun UYANIK / İbrahim MAŞE / İSTANBUL ()

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Camii'nde Cuma Namazı kıldı, ardından Filistin İstanbul Başkonsolosu Abdalkarim Al-khatib'in cenaze namazına katıldı. İmamoğlu daha sonra Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. İmamoğlu, “İstanbul'u anlamak aslında Fatih Sultan Mehmet'i anlamaktır. Fatih Sultan Mehmet sanatsever, entelektüel, müthiş bir merhamet ve hoşgörü sahibidir. İstanbul'un fethi aslında gönüllerin fethidir" dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Fatih Camii'nde Cuma namazı kıldı. İmamoğlu Cuma Namazının ardından Filistin İstanbul Başkonsolosu Al-khatib'in cenaze namazına katıldı. İmamoğlu daha sonra Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret edip dua etti.



"İSTANBUL'U ANLAMAK FATİH'İ ANLAMAKTIR"

Türbe ziyaretiyle ilgili konuşan İmamoğlu, “İstanbul'u anlamak aslında Fatih Sultan Mehmet Han'ı anlamaktır. Dolayısıyla hem İstanbul'un fethi, hem de muzaffer komutanı Fatih Sultan Mehmet. Ama bir başka boyutu var. Fatih Sultan Mehmet sanatsever, entelektüel müthiş bir merhamet ve hoşgörü sahibidir. İstanbul'un fethi aslında gönüllerin fethidir. Dolayısıyla bir çağın kapanması veya bir çağın açılması sadece bir kentin fethedilmesinden geçmiyor elbette. Başka boyutlarıyla bir çağ kapatılıp bir çağ açılıyor. Orada da Fatih Sultan Mehmet'in entelektüel, hoşgörü tarafı, tüm inançları kucaklaması, bu kentte yaşayan insanlara mutluluğu ve huzuru temin etmesidir. Dolayısıyla İstanbul için yola çıkışımızda Fatih Sultan Mehmet'i ziyaret etmemek olmaktı. Burası benim gerçekten huzur bulduğum camilerimizden bir tanesidir" dedi.



KÖPRÜ GEÇİŞLERİNDEKİ CEZALAR

Köprü geçişlerindeki cezalara ilişkin İmamoğlu, "Neticede doğru bir karar verilmiştir. Bence karar doğrudur. Mağdur vatandaşlarımızın bu mağduriyetinin giderilmesi çok gerekliydi. Bu tepkiyi de basının dile getirmiş olması ve Ankara'nın dikkatini çekmesi de aslında işleyiş çarklarının işlediğinde ne kadar güzel bir yere vardığının da bir işaretidir" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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- Ekrem İmamoğlu'nun cenaze namazına katılması

- İmamoğlu'nun Filistin Başkonsolosu yakınlarına başsağlığı dilemesi

- İmamoğlu ile röportaj

- İmamoğlu'nun türbeyi ziyareti



