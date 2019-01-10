İMAMOĞLU: "İSTANBUL İTTİFAKI" DİYE BİR KAVRAMA TALİBİZ, HERKESİN OYUNU İSTİYORUZ

Mehmet İlkay ÖZER- Harun UYANIK-Akın ÇELİKTAŞ/ İSTANBUL, ()

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin önceki dönem Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi, İl başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanları ile bir araya geldi. Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde düzenlenen toplantıya aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Şişli eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Yerel seçim sürecinin konuşulduğu toplantıda Ekrem İmamoğlu bir konuşma yaptı. "Bu kampanya belki de İstanbul tarihinin en önemli en tarihi seçimlerinden bir tanesi" diyen İmamoğlu, "25 yıldır İstanbul'u yöneten aklın hepimizin yaşadığı bu güzel kadim kenti nasıl bir hale getirdiğini sadece biz söylemiyoruz. Yönetenler söylüyor. Bu artık tarihi bir sorumluluk olmuştur. İstanbul'u bu kötü yönetimden kurtarma günü olarak gördüğümüz 31 Mart'ta tek yapacağımız şey İstanbul'un nasıl kurtulacağını, nasıl başka bir yönetim anlayışıyla buluşması gerektiğini 16 milyon İstanbulluya anlatmak olacak" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Biz İstanbul ittifakı diye bir kavrama talibiz. İstanbul'da herkesin oyunu istiyoruz. Biz sadece iki siyasi parti ile değil, İstanbul'daki tüm unsurların oy verdiği ve bu şekilde kazanan bir belediye başkanı olmak istiyorum. Sonrasında da bütün kentlinin yönettiği farklı demokratik kavramlarla, son yıllarda uzaklaştığımız evrensel kavramlarla bir yönetim anlayışının buluştuğu bir süreci var etmek istiyoruz. Kendi ilke ve değerlerinden asla uzaklaşmadan kazanmak için her şeyin mübah olduğu kavramını asla yanına yaklaştırmadan değerlerinin ve ilkelerini koruyan bir siyasi prensiple 10 yıldır partinize hizmet etmiş bir kardeşinizim Bu kardeşlik ve yoldaşlık kavramlarıyla beni bu partinin yetişmiş bir elemanı gibi görüp, yarınlarda da İstanbul'a hizmet etmesinin partimizin geleceği açısından çok önemli bir kavram olduğunu zihninizde tutup desteklemenizi istiyorum. 1 Nisan için ne kadar kararlı olduğumu hepinize hatırlatmak istiyorum. Bu kararlılık ve inanç doğrultusunda bana inanan tüm örgütümüze, genel merkeze, saygıdeğer genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum."

Ekrem İmamoğlu konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da görüşmek için toplantıdan ayrıldı, toplantı basına kapalı devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detay

-İmamoğlu'nun Sarıgül ile tokalaşması

-İmamoğlu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar

