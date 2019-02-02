- İMAMOĞLU  BEYLİKDÜZÜ’NDE ANMAYA KATILDI

İSTANBUL,()-BEYLİKDÜZÜ Belediyesi 96’ncı yılında Türk- Yunan Nüfus Mübadelesi’ni anma etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Başkan Ekrem İmamoğlu ve vatandaşlar denize karanfil bıraktı.

30 Ocak 1923 tarihinde Lozan’da imzalanan Zorunlu Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi ile göç ettirilen Türk- Yunan vatandaşları anısına Beylikdüzü Gürpınar Sahili’nde anma töreni düzenlendi. Etkinliğe Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Derneği Genel Sekreteri Gülşah Adar, Türk- Yunan Mübadil torunları ve çok sayıda kişi katıldı.

“İKİ MİLYON İNSAN DOĞDUĞU TOPRAKLARI TERK ETMEK ZORUNDA KALDI"

Anma etkinliğinde Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Derneği Genel Sekreteri Gülşah Adar basın bildirisi okudu. Adar, "TBMM’nin talebi ile Türk-Yunan hükümetleri arasında, Türkiye’de yerleşik Rum Ortadokslar ile Yunanistan’da yerleşik Türk Müslümanların göçünü öngören mübadele sözleşmesi imzalandı. Yunanistan’ın Balkan Savaşı’na katıldığı tarih olan 18 Ekim 1912 tarihinden itibaren yurtlarını terk etmiş olanları da kapsamına alan bu sözleşme ile yaklaşık iki milyon insan doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldı" dedi.

"BUGÜNKÜ TÖREN DÜNYA BARIŞINA MESAJLAR VERİYOR"

Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da, "Bugünkü anma töreni birçok şeye işaret veriyor. Şu anki güncel bu soruna bir takım mesajlar verdiği gibi Dünya barışına da mesajlar veriyor. Aslında savaşın ne kadar kötü olduğunu, savaş olmadan sulh olması gerektiğinin ne kadar kıymetli olduğunu ve özellikle savaş sonrasında trajedilerin insanlara ne kadar zulümler yaşattığını aradan yıllar geçse de unutulmayacağının bir örneğidir" ifadelerini kullandı.

Anma etkinliği sonrasında Başkan Ekrem İmamoğlu Yunan mübadil torunlarıyla sohbet etti

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