İMAMOĞLU: BAŞTAN İSTİFA ETSEYDİ EN DOĞRUSUYDU

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK Onur MERİÇ, Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL,()

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TÜSİAD ziyareti sonrası bir gazetecininin "Binali Yıldırım’ın bugün istifa etmesi bekleniyor. Bu konudaki değerlendirmeleriniz nedir" sorusu üzerine, “Ben takip etmiyorum Sayın Yıldırım’ın gündemini, baştan istifa etseydi en doğrusuydu. Bu saatten sonra ne yapsa çok anlamı yok açıkçası. Artık hayırlısı. Biz artık seçime bakıyoruz. 31 Mart’a hedeflendik. 31 Mart’ta ne olacağına bakıyoruz, hayırlı olsun" dedi.

"İSTANBUL’DA HER 4 GENCİN 1’İ İŞSİZ"

Beyoğlu’nda bulunan TÜSİAD yönetim binasında yaklaşık 2 saat süren ikili görüşme sonra gazetecilere açıklama yapan Ekrem İmamoğlu bir gazetecinin, "Sanırım, 5 yılda 150 bin istihdam vaadini yükselttiniz. Bu sayı kaça çıktı?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Öncelikle belediyelerin istihdam yaratma ve istihdama yönlendirme konusunda önemli bir merkez olduğunu tekrar yineleyelim. Sayın Yıldırım, 'Bu belediyelerin işi değil' derken bunu kötü niyetli söylediğini düşünmüyorum. Bilmesini beklemiyorum, çünkü belediye başkanlığı yapmadı. Ben belediye başkanlığı yaptım. Günde 200 – 250 randevu verdiğim oldu. Burada en az yüzde 50'si iş için geliyor. Hele hele son günlerde İstanbul’da her 4 gencin 1’i işsiz. 4 milyona yaklaşan işsizlik verileri var. Böyle işsizliğin konuşulduğu yerde en lokomotif kurumlardan biri belediyelerdir. Çünkü ilk kapısı çalınan kurumdur belediyeler. Bizim kapımız açık olacak belediye başkanı olarak, geldiklerinde en az yüzde 70’inin iş konusu hakkında geleceğini biliyorum. Bu ekonomik olarak bir hazırlıktır. İstihdam şöyle yaratılmaz; 'hadi her işletme 50 kişi alsın' desek olmaz. Anlamlı da olmaz. Biz bu şehrin iyi yönetildiği takdirde verdiği moral ve fırsatlarla yeni istihdam yaratacağına inanıyoruz. Sağlıklı iletişim ve insan kaynağını iyi tanımlarsanız ve verilerine sahip olursanız ki biz bunu Beylikdüzü’nde 40 bine yakın insanın CV’sini yarattık ve sürekli iletişim halinde olduk. Sonuç olarak 4 bin kişiye de sağlıklı iş imkanı sağladık. Biz temkinli vaatlerde bulunuyoruz. 5 yılda 150 bin insanımıza iş imkanı sağlayacağız derken bu, temkinli bir veriydi. Bunu 200 bine çıkardık. Bu bile temkinli veridir."

BAŞTAN İSTİFA ETSEYDİ, EN DOĞRUSUYDU

İmamoğlu, bir gazetecininin "Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı'ndan bugün istifa etmesi bekleniyor. Bu konudaki değerlendirmeleriniz nedir" sorusunu yanıtladı. İmamoğlu, “Ben takip etmiyorum Sayın Yıldırım’ın gündemini, baştan istifa etseydi en doğrusuydu. Bu saatten sonra ne yapsa çok anlamı yok açıkçası. Artık hayırlısı. Biz artık seçime bakıyoruz. 31 Mart’a hedeflendik. 31 Mart’ta ne olacağına bakıyoruz, hayırlı olsun" dedi.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de, "Birçok konuyu Sayın Ekrem İmamoğlu ve değerli arkadaşlarla birlikte konuştuk, istişareler yaptık. Bizim geleneksel olarak baktığımız konunun hakkını verdik. Daha önce de dediğimiz gibi, İstanbul eşittir ülke. Bu güzel şehrin tabii ki sorunları bir kalemde silinecek gibi değil. Ama muazzam bir şekilde bilgi akışı oldu. Ekonomi, göç ve her şeye sanki dokunduk. Tabii her seçim döneminde ister istemez kullanılan dillerin sertleşmesi sivrileşmesi toplumda ayrı kamplara böler bir pozisyona geliyor. Ama sayın İmamoğlu’na teşekkür etmek isterim. Özellikle kullandığı üslup, kullandığı kelimeler ve iletişim biçimi örnek olurcasına kutuplaşmayı körükleyen değil, aşağıda çeken bir yapı. Bu durumda bütün Türkiye geneline yayılmasının gönülden dileriz" dedi.

Görüntü dökümü:

--------------

-Erol Bilecik'in konuşması

-İmamoğlu'nun konuşması

-İmamoğlu'nun TÜSİAD'dan ayrılması

-Genel ve detaylar