İlkokul öğrencisinin çantasında tabancanın işi ne !

Gaziantep'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.Gaziantep'te Kazım Karabekir ilköğretim okulunda öğrencinin hal ve hareketlerinden şüphelenen öğretmen neye uğradığına şaşırdı.Öğrencinin çantasını kontrol eden öğretmen çantada çıkan kuru sıkı tabancayı görünce şoka uğradı.Silahı ve öğrenciyi okul müdürüne götüren öğretmenin ise bu olaylar karşısında donup kaldığı öğrenildi.

Okul müdürünün polisleri aramasıyla gün yüzüne çıkan bu olayda öğrenci velisi okula çağrıldı.Silaha el koyan polisler öğrencinin velisi ile ilgili de soruşturma başlattı.