Galeriler Videolar
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
103603
ALTIN
146.665
DOLAR
3.5916
STERLİN
4.7498
EURO
4.2178
İlkokul öğrencisinin çantasında tabancanın işi ne !
İlkokul öğrencisinin çantasında tabancanın işi...
2019'da kamu yönetimi de değişiyor!
2019'da kamu yönetimi de değişiyor!
Roket Turizm!
Roket Turizm!
Diyarbakır'da hain terör saldırısı ; 1 asker şehit oldu !
Diyarbakır'da hain terör saldırısı !
Bakanlıklarda FETÖ Operasyonu: 141 kişi hakkında gözaltı kararı
Bakanlıklarda FETÖ Operasyonu: 141 kişi...

İlkokul öğrencisinin çantasında tabancanın işi ne !

Gaziantep'te şok bir olay yaşandı.İlkokul öğrencisinin çantasında kuru sıkı tabanca bulundu !

03 Ekim 2017 Salı 14:54
İlkokul öğrencisinin çantasında tabancanın işi ne !

Gaziantep'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.Gaziantep'te Kazım Karabekir ilköğretim okulunda öğrencinin hal ve hareketlerinden şüphelenen öğretmen neye uğradığına şaşırdı.Öğrencinin çantasını kontrol eden öğretmen çantada çıkan kuru sıkı tabancayı görünce şoka uğradı.Silahı ve öğrenciyi okul müdürüne götüren öğretmenin ise bu olaylar karşısında donup kaldığı öğrenildi.

Okul müdürünün polisleri aramasıyla gün yüzüne çıkan bu olayda öğrenci velisi okula çağrıldı.Silaha el koyan polisler öğrencinin velisi ile ilgili de soruşturma başlattı.

Son Güncelleme: 03.10.2017 15:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika : Meclis HDP'li Vekil Besime Konca'nın vekilliğini düşürdü
Son Dakika : Meclis HDP'li Vekil Besime Konca'nın vekilliğini düşürdü
Son Dakika : Celal Talabani Hayatını Kaybetti!
Son Dakika : Celal Talabani Hayatını Kaybetti!
Hz. Süleyman’ın mührü Amasya'da ele geçirildi !
Hz. Süleyman’ın mührü Amasya'da ele geçirildi !
2019'da kamu yönetimi de değişiyor!
2019'da kamu yönetimi de değişiyor!
Melih Gökçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayetli Tehdit!
Melih Gökçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayetli Tehdit!
PKK'nın Avukatların Operasyon : 3 Gözaltı 5 Avukat Aranıyor!
PKK'nın Avukatların Operasyon : 3 Gözaltı 5 Avukat Aranıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti grup toplantısında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti grup toplantısında konuşuyor
Diyarbakır'da hain terör saldırısı ; 1 asker şehit oldu !
Diyarbakır'da hain terör saldırısı ; 1 asker şehit oldu !
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Musul ve Kerkük açıklaması ! 82 Kerkük , 83 Musul ...
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Musul ve Kerkük açıklaması ! 82 Kerkük , 83 Musul ...
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim