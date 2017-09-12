Galeriler Videolar
İstanbul 30°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108789
ALTIN
146.552
DOLAR
3.4315
STERLİN
4.5534
EURO
4.0959
Milli Takım teknik direktörü alkollü araç kullandığı için tutuklandı !
Milli Takım teknik direktörü alkollü...
Akıncı Üssü Eski Filo Komutanı Azimetli: 'Görmedim, duymadım, bilmiyorum' !
Akıncı Üssü Eski Filo Komutanı...
Boynundaki şalı go-kart aracının lastiğine dolanan hemşire, ölümden döndü
Boynundaki şalı go-kart aracının lastiğine...
İnternet ile bağlarınızı koparmaya hazır mısın? 'Teknolojik Uyku Festivali' başlıyor...
İnternet ile bağlarınızı koparmaya hazır...
12 Eylül darbesi Taksim'de protesto edildi
12 Eylül darbesi Taksim'de protesto...

İlköğretim Okulu servisinde faciadan dönüldü !

Bir okul servisi skandalı da İstabul'da yaşandı.Pierre Loti İlköğretim Okulu servisinde bir öğrenci unutuldu.Erken farkedilen durum olası bir faciayı önledi.

12 Eylül 2017 Salı 14:34
İlköğretim Okulu servisinde faciadan dönüldü !

Türkiye'de son günlerde çok konuşulan servis skandallarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da Pierre Loti İlköğretim Okulu'nun servisinde unutulan küçük çocuğun erken farkedilmesi olası bir faciayı önledi.

Milliyet Gazetesi yazarı Özay Şendir  Pierre Loti İlköğretim Okulu servisinde yaşanan skandalı şu sözlerle duyurdu

Serviste unutulan çocuk,aracın park edildiği yerde camlara  vuruyor, çocuğun anlatımıyla "kel bir abi" sesi duyuyor ve dışarıdan çocuğa emniyet kemerini açmayı ve ön tarafa gelip servisin kapısını açmayı tarif ediyor.

Çocuk servis dışına çıkıyor, bir süre, o "kel abi" yardımıyla evlerini bulmaya çalışıyorlar, bulamıyorlar.

Sonra döndükleri servis aracının içerisinde bir telefon numarası buluyorlar ve o numarayı arıyorlar.

Telefon konuşmasının ardından çocuk taksiye bindiriliyor ve servisin hostesine teslim ediliyor.

Daha vahimi, tüm bu yaşananların ardından çocuğun ne ailesine haber veriliyor ne de başka bir yere.

Çocuk okula da gitmiyor, tüm günü okulun yakınındaki bir büfede patates kızartması yiyerek geçiriyor.

Öğleden sonra, servis, normal saatinde çocuğu eve bırakırken "Kızınız bugün okula gidemedi. Yarın size arayacağız" deniliyor sadece.

Olayı sosyal medyada duydum, altına yazılan yorumları okudum.

Ardından okulu aradım hemen, kendimi tanıtıp olayı sordum, bir bey sekreter hanımla görüşmem gerektiğini söyledi, telefon açılmadı, hat aynı beye geri döndü, 5 dakika sonra arayın dendi.

Beş dakika sonra aradığımda aynı kişi bu kez "Burası diplomatik bir misyon Fransız konsolosluğunu aramanız gerek" dedi.

Konunun Fransız Konsolosluğu'na gittiğini, okulun diğer velilere yönelik bir açıklama yaptığını falan öğrenmiştim zaten sosyal medyadan.

Fransız Konsolosluğu'nu aramadım zira bu işin diplomatik ya da mantıklı bir savunması olamaz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı Üssü Eski Filo Komutanı Azimetli: 'Görmedim, duymadım, bilmiyorum' !
Akıncı Üssü Eski Filo Komutanı Azimetli: 'Görmedim, duymadım, bilmiyorum' !
Suriyeli çocukları aylığı bin liraya kiralayıp dilendirmişler !
Suriyeli çocukları aylığı bin liraya kiralayıp dilendirmişler !
Soruşturma sonrası Rektör istifa etti!
Soruşturma sonrası Rektör istifa etti!
Mağdur askerler Kadıköy'de 12 Eylül'ü protesto etti!
Mağdur askerler Kadıköy'de 12 Eylül'ü protesto etti!
Çarptığı yavru köpeğin üstünden ikinci kez geçerek öldürdü!
Çarptığı yavru köpeğin üstünden ikinci kez geçerek öldürdü!
Muğla'da 36 yaşındaki kadın kendini asarak intihar etti
Muğla'da 36 yaşındaki kadın kendini asarak intihar etti
12 Eylül darbesi Taksim'de protesto edildi
12 Eylül darbesi Taksim'de protesto edildi
Siirt'teki kimyasal zehirlenme ile ilgili açıklama yapıldı
Siirt'teki kimyasal zehirlenme ile ilgili açıklama yapıldı
Adliye önünde bıçaklı kavga 3 kişi yaralandı !
Adliye önünde bıçaklı kavga 3 kişi yaralandı !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim