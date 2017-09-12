İlköğretim Okulu servisinde faciadan dönüldü !

Türkiye'de son günlerde çok konuşulan servis skandallarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da Pierre Loti İlköğretim Okulu'nun servisinde unutulan küçük çocuğun erken farkedilmesi olası bir faciayı önledi.

Milliyet Gazetesi yazarı Özay Şendir Pierre Loti İlköğretim Okulu servisinde yaşanan skandalı şu sözlerle duyurdu

Serviste unutulan çocuk,aracın park edildiği yerde camlara vuruyor, çocuğun anlatımıyla "kel bir abi" sesi duyuyor ve dışarıdan çocuğa emniyet kemerini açmayı ve ön tarafa gelip servisin kapısını açmayı tarif ediyor.

Çocuk servis dışına çıkıyor, bir süre, o "kel abi" yardımıyla evlerini bulmaya çalışıyorlar, bulamıyorlar.

Sonra döndükleri servis aracının içerisinde bir telefon numarası buluyorlar ve o numarayı arıyorlar.

Telefon konuşmasının ardından çocuk taksiye bindiriliyor ve servisin hostesine teslim ediliyor.

Daha vahimi, tüm bu yaşananların ardından çocuğun ne ailesine haber veriliyor ne de başka bir yere.

Çocuk okula da gitmiyor, tüm günü okulun yakınındaki bir büfede patates kızartması yiyerek geçiriyor.

Öğleden sonra, servis, normal saatinde çocuğu eve bırakırken "Kızınız bugün okula gidemedi. Yarın size arayacağız" deniliyor sadece.

Olayı sosyal medyada duydum, altına yazılan yorumları okudum.

Ardından okulu aradım hemen, kendimi tanıtıp olayı sordum, bir bey sekreter hanımla görüşmem gerektiğini söyledi, telefon açılmadı, hat aynı beye geri döndü, 5 dakika sonra arayın dendi.

Beş dakika sonra aradığımda aynı kişi bu kez "Burası diplomatik bir misyon Fransız konsolosluğunu aramanız gerek" dedi.

Konunun Fransız Konsolosluğu'na gittiğini, okulun diğer velilere yönelik bir açıklama yaptığını falan öğrenmiştim zaten sosyal medyadan.

Fransız Konsolosluğu'nu aramadım zira bu işin diplomatik ya da mantıklı bir savunması olamaz.