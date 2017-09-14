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İlker Başbuğ'dan IKBY referandumu ile ilgili açıklama geldi !

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ 25 Eylül'de gerçekleştirilmesi beklenen IKBY referandumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.İşte Başbuğ'un o açıklamaları ...

14 Eylül 2017 Perşembe 11:09
İlker Başbuğ'dan IKBY referandumu ile ilgili açıklama geldi !

lker Başbuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

"TBMM en kısa zamanda IKYB'nin 25 Eylül'de gerçekleştireceği bağımsızlık referandumuna karşı bir karar almalıdır. Aksi, tarihi bir hata olur."

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