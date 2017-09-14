İlker Başbuğ'dan IKBY referandumu ile ilgili açıklama geldi !

lker Başbuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"TBMM en kısa zamanda IKYB'nin 25 Eylül'de gerçekleştireceği bağımsızlık referandumuna karşı bir karar almalıdır. Aksi, tarihi bir hata olur."
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ 25 Eylül'de gerçekleştirilmesi beklenen IKBY referandumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.İşte Başbuğ'un o açıklamaları ...
lker Başbuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"TBMM en kısa zamanda IKYB'nin 25 Eylül'de gerçekleştireceği bağımsızlık referandumuna karşı bir karar almalıdır. Aksi, tarihi bir hata olur."