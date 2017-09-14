İlker Başbuğ'dan IKBY referandumu ile ilgili açıklama geldi !

lker Başbuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"TBMM en kısa zamanda IKYB'nin 25 Eylül'de gerçekleştireceği bağımsızlık referandumuna karşı bir karar almalıdır. Aksi, tarihi bir hata olur."