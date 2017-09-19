Galeriler Videolar
İstanbul 30°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
106659
ALTIN
146.741
DOLAR
3.4885
STERLİN
4.7192
EURO
4.1802
Açılışını Bilal Erdoğan'ın yaptığı, 'Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi' açıldı
Açılışını Bilal Erdoğan'ın yaptığı, 'Recep...
İl Emniyet Müdürü genelevin kapatma kararını sosyal medyadan paylaştı: 'The End'
İl Emniyet Müdürü genelevin kapatma...
FETÖ firarisi Emniyet Müdürü İstanbul'da yakalandı !
FETÖ firarisi Emniyet Müdürü İstanbul'da...
Ayaklı hasta, hastaneden yatalak çıktı
Ayaklı hasta, hastaneden yatalak çıktı
Şüpheli araçtan 57 kilo 852 gram esrar çıktı!
Şüpheli araçtan 57 kilo 852...

İl Emniyet Müdürü genelevin kapatma kararını sosyal medyadan paylaştı: 'The End'

Zonguldak'ta faaliyet gösteren genelev, temizlik ve hijyen kurallarına uyulmadığı için 15 günlük geçici kapatmadan sonra şimdi tamamen kapatıldı. İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, kapatma kararının asıldığı genelevin kapısının fotoğrafını sosyal medya hesabında, 'The End' yazarak paylaştı.

19 Eylül 2017 Salı 15:22
İl Emniyet Müdürü genelevin kapatma kararını sosyal medyadan paylaştı: 'The End'

On Temmuz Mahallesi Acılık Caddesi'nde 6 evden oluşan genelev, geçen Temmuz ayında, Zonguldak Valiliği İl Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu tarafından incelendi. Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şubesi, Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi ile İl Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan komisyon, temizlik ve hijyen konusunda yetersiz olması ve toplum sağlığını olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle genelevi 15 gün süreyle kapattı. İşetme sahibinden eksikliklerini gidermesi istendi. Komisyon üyeleri 15 günün ardından tekrar açılarak faaliyetine devam eden genelevde yeniden inceleme yaptı. İnceleme sonunda temizlik ve hijyen konusundaki eksiklikler giderilmediği gerekçesiyle genelevin tamamen kapatılmasına karar verildi.

Kapatılan genelevin kapısına, 'İl Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu Başkanlığı'nın 7 Eylül 2017 tarih ve 31 sayılı komisyon kararı ile genelevlerin faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verilmiştir. İhlali halinde ilgililere gerekli cezai işlem yapılacaktır." yazısı asıldı. Zonguldak kamuoyunda sık sık tartışmalara neden olan genelev hakkında verilen kararı İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı sosyal medya hesabında duyurdu. Turanlı, Twitter hesabında kapatma kararının asıldığı işletmenin kapısının fotoğrafını 'The end' yazarak paylaştı.

Son Güncelleme: 19.09.2017 15:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Açılışını Bilal Erdoğan'ın yaptığı, 'Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi' açıldı
Açılışını Bilal Erdoğan'ın yaptığı, 'Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi' açıldı
Konya'da korkunç kaza 2 yaşındaki kardeşini ezerek öldürdü !
Konya'da korkunç kaza 2 yaşındaki kardeşini ezerek öldürdü !
FETÖ firarisi Emniyet Müdürü İstanbul'da yakalandı !
FETÖ firarisi Emniyet Müdürü İstanbul'da yakalandı !
Şüpheli araçtan 57 kilo 852 gram esrar çıktı!
Şüpheli araçtan 57 kilo 852 gram esrar çıktı!
Midilli Adası'na gitmek isteyen 72 Suriyeli Ayvalık'ta yakalandı!
Midilli Adası'na gitmek isteyen 72 Suriyeli Ayvalık'ta yakalandı!
DAEŞ'e kazandırdığı terörist başına 7 bin lira alıyor !
DAEŞ'e kazandırdığı terörist başına 7 bin lira alıyor !
Selahattin Demirtaş , Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak !
Selahattin Demirtaş , Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak !
Tepkiler çığ gibi büyüyor: CHP İzmir'de Nutuk dağıttı!
Tepkiler çığ gibi büyüyor: CHP İzmir'de Nutuk dağıttı!
59 kişinin öldüğü DEAŞ saldırıları ile ilgili 11 sanık hakim karşısında!
59 kişinin öldüğü DEAŞ saldırıları ile ilgili 11 sanık hakim karşısında!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim