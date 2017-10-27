İkitelli'de kağıt deposunda yangın çıktı !

İstanbul İkitelli'de yangın paniği...İkitelli Aykosan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasında henüz sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı.Kağıt fabrikasında çıktığı için yangına İkitelli, Başakşehir, Bağcılar ve Sultangazi'den de itfaiye ekipleri katıldı.Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Durumu farkeden çalışanlar hemen işyerlerini boşaltarak itfaiyelere haber verdi.Kısa süre içinde çok sayıda itfaiye ekibinin olay yerine gelmesiyle yangın söndürüldü.Fakat itfaiyenin duman tahliyesi devam ediyor.