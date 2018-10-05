İkisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 terörist etkisiz hale getirildi

  Genelkurmay Başkanlığınca son bir haftada, "Terörle Mücadele Harekâtı" kapsamında son bir haftada, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.  ANKARA () 

İkisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 terörist etkisiz hale getirildi

 

Genelkurmay Başkanlığınca son bir haftada, "Terörle Mücadele Harekâtı" kapsamında son bir haftada, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi. 


ANKARA () 

YORUM EKLE
Gönder