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İki Yabancı 50.Bölüm Fragmanı 30 Mart Kumud İle Saras Yine Birleşemiyor

Kanal 7'nin sevilen hint dizilerinden biri olan İki Yabancı 50.Bölüm Fragmanı yayınlandı. 30 Mart yeni bölüm tanıtımında Kumud İle Saras Yine Birleşemiyor Pramad Kumud'dan boşanmaktan vezgeçince Kumud yine Saras ile birleşemiyor. İki Yabancı yeni bölüm Kanal 7 Ekranlarında

29 Mart 2017 Çarşamba 13:44
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İki Yabancı 50.Bölüm Fragmanı 30 Mart Kumud İle Saras Yine Birleşemiyor

Kanal 7'nin en çok izlenen hint dizilerinden biri olan İki Yabancı yeni bömlümde Pramad mahkemede kumud'dan boşanmaktan vezgeçince Kumud bir kez daha hüsrana uğruyor. Pramad'dan bir türlü kurtulamayan Kumud yeni bölümde ne yapacak. Sevdiği kadının daha fazla acı çekmesini istemeyen Saras İse Kumud2un acı çekmemesi için neler yapacak. İki Yabancı yeni bölümü ile nefesleri kesecek.

Pramad’ın hastalığı iyice ağırlaşır. Tam Kusum’un nişan gününde Kumud’un gelmesini ister. Saras ile birlikte Kumud Pramad’ın yanına gider.  Pramad’ın gerçekten hasta olduğuna bir türlü inanmayan Kumud, Pramad’ın babasının araması ile ikna olur. Kumud, kardeşinin nişanını beklemeden Saras ile birlikte Pramad’ı ziyaret eder.

Ancak Pramad onların ardından eve gelip Kumud’un onun yanına geldiğini söyler. Bunun üzerine ev halkı Kumud’a kızar. Kusum da en özel gününde onu yalnız bırakan ablasına küser. Ancak Kumud bir yolunu bulur ve kendini affettirir. Kumud tam Pramad’tan kurtulacakken Pramad son anda boşanmaktan vazgeçer.

İKİ YABANCI KONUSU:

Hindistanlı ünlü yazar Govardhanram Madhavram Tripathi’nin ‘Saraswatichandra’ isimli romanından aynı adla uyarlanan dizi, ‘İki Yabancı’ adıyla Kanal 7’de ekrana geliyor… Dizide birbirinin ruh ikizi olan ancak kader ve geleneklerden dolayı bir araya gelemeyen Saras ve Kumud’un iniş ve çıkışlarla dolu aşk öyküsünü anlatılıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Black filmi ile Bollywood sinemasına yeni bir soluk getiren Sanjay Leela Bhansali yaptı.

Ülkenin önemli aristokrat ailelerinden birine mensup olan Saras’ın orta sınıf bir ailenin eğitimli ve kültürlü kızı Kumud ile görücü usulüyle tanıştırılması ile başlayan olaylar zamanla aşk ve kalp kırıklıkları ile dolu bir hikayeye dönüşüyor. Tanıştıktan kısa bir süre sonra nişanlanan ikili çok geçmeden hayata çok farklı kutuplardan baktıklarını anlarlar. Saras, Kumud’un ailesinde ve çevresinde yaşayacağı zorlukları umursamadan ondan ayrılmak istediğini söyler. Bir başına kalan Kumud ise ailesi için mantık evliliği yapmaya karar verir.

Çok geçmeden Saras büyük bir hata yaptığını fark eder ve Kumud ile yeniden bir araya gelmek ister ancak ikilinin karşısında hesaba katmadıkları başka engeller çıkacaktır. Saras ve Kumud her defasında ne kadar birbirlerinden uzaklaşmayı deneseler de hayat onları hep bir araya getirecektir.



Son Güncelleme: 29.03.2017 17:32
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