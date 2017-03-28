İki Yabancı 49.Bölüm Fragmanı 29 Mart Yeni Bölüm Saras Kumud Şok Sahne Kanal 7

kanal7'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan iki yabancı yeni bölümde ölümden son anda kurtulan Kumud Saras ile bir şanslarının daha olduğunu düşünür. ama Saras ise tam tersini düşünür. Sarasa göre Kumud ile yakınlaşırsa Kumud'un zarar göreceğine inanır.bu yüzden gidip Pramad ile konuşup Kumud ile evliliğini kurtarmasını ister. bunu Kumud öğrenince Saras ile kavga eder. iki yabancı yeni bölümü ile Kanal 7 ekranalrında yayınlanacak.+

Kalika Yas ile evlendikten sonra ailenin içine girer. Pramad, Saras’a çarpmak isterken bir anda Kumud’un önüne çıkmasıyla Kumud yere yığılır. Kumud yoğun bakıma alınır. Ancak Saras’ın desteği ile kurtulmayı başarır. Pramad ise farkında olmadan Kumud’a âşık olur.

Kalika’ya Yas dışında kimse güvenmez. Kumud’un canını acıtmak için planlar yapan Kalika, evde herkesin açığını arar. Kumud kazadan sonra ayaklanır. Kumud, Saras’a hissettiği sevgiyi daha fazla saklamaz. Kusum’un gizliden gizliye Saras’a âşık olduğunu anlayan Kalika, bunu ortaya çıkarmak ister. Pramad’ın Kumud’a duyduğu nefret ise artık aşka dönüşür. Kumud’dan başka bir şey düşünemeyen Pramad, Saras’ı ortadan kaldırmayı ister.

İKİ YABANCI KONUSU:

Hindistanlı ünlü yazar Govardhanram Madhavram Tripathi’nin ‘Saraswatichandra’ isimli romanından aynı adla uyarlanan dizi, ‘İki Yabancı’ adıyla Kanal 7’de ekrana geliyor… Dizide birbirinin ruh ikizi olan ancak kader ve geleneklerden dolayı bir araya gelemeyen Saras ve Kumud’un iniş ve çıkışlarla dolu aşk öyküsünü anlatılıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Black filmi ile Bollywood sinemasına yeni bir soluk getiren Sanjay Leela Bhansali yaptı.

Ülkenin önemli aristokrat ailelerinden birine mensup olan Saras’ın orta sınıf bir ailenin eğitimli ve kültürlü kızı Kumud ile görücü usulüyle tanıştırılması ile başlayan olaylar zamanla aşk ve kalp kırıklıkları ile dolu bir hikayeye dönüşüyor. Tanıştıktan kısa bir süre sonra nişanlanan ikili çok geçmeden hayata çok farklı kutuplardan baktıklarını anlarlar.

Saras, Kumud’un ailesinde ve çevresinde yaşayacağı zorlukları umursamadan ondan ayrılmak istediğini söyler. Bir başına kalan Kumud ise ailesi için mantık evliliği yapmaya karar verir. Çok geçmeden Saras büyük bir hata yaptığını fark eder ve Kumud ile yeniden bir araya gelmek ister ancak ikilinin karşısında hesaba katmadıkları başka engeller çıkacaktır. Saras ve Kumud her defasında ne kadar birbirlerinden uzaklaşmayı deneseler de hayat onları hep bir araya getirecektir.