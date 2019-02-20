İki ülke arasında köprü kurulacak

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-TÜRKİYE ile Bulgaristan arasında doğal sınırımızı oluşturan Demirköy’ün İğneada beldesinde bulunan Mutludere (Rezve) üzerinde, köprü yapılması ve Kara Sınır Kapısı açılması hususunda bilgi paylaşımında bulunmak üzere toplantı gerçekleşti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda fikir alışverişinde bulunularak, Istranca Dağları'ndan doğan ve Türkiye ile Bulgaristan arasında doğal sınırımızı oluşturarak Beğendik köyünden denize dökülen 122 kilometre uzunluğa sahip Mutludere üzerinde, köprü yapılması ve Kara Sınır Kapısı açılması hususunda bilgi paylaşımlarında bulunuldu.