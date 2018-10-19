İKİ OĞLUNU ÖLDÜREN ASLAN GÜLERYÜZ'ÜN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL

Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 tarihinde 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü öldüren, 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaralayan Aslan Güleryüz'ün yargılanmasına devam edildi. Ahmet Güleryüz'ün çocukların kendisine ait olmadığı iddiası DNA raporuyla çürütüldü.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Aslan Gİüleryüz ve müşteki Songül Güleryüz, mağdur müşteki Orçun Güleryüz ile tarafların avukatları katıldı.

DNA TESTİNE GÖRE ÇOCUKLARIN BABASI SANIK ASLAN GÜLERYÜZ

Mahkeme Başkanı Haluk Azkın, sanığın çocukların kendisinden olmadığı iddiası üzerine DNA araştırması yaptırıldığını, gelen rapora göre sanıktan olduğunu belirterek, "Benden değil diyordun ya. Rapor geldi, üçünün de testleri yapıldı. Çocukların hepsi sendenmiş" dedi.

EŞİ SALONDAN ÇIKARILDI

Başkan Azkın'ın bu sözleri üzerine müşteki bölümünde oturan Ahmet Güleryüz'ün eşi Songül Güleryüz'ün bağırdığı duyuldu. Songül Güleryüz, "Ben bunu elli kere söyledim. Gördün mü. Sana söylemedim mi? Utan" dedi. Bu sözler üzerine Başkan Azkın, Songül Güleryüz'ün dışarıya çıkarılmasını istedi. Songül Güleryüz görevliler tarafından çıkarıldı.

DNA testine ilişkin bir diyeceği olup olmadığı sorulan Aslan Güleryüz, "Pişmanım" dedi.

Başkan Azkın, cezai ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verilen sanık için Adli Tıp Kurumu'nun 26 Kasım 2018 tarihine randevu günü verdiğini söyledi. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Bu sırada izleyiciler arasında bulunan kızı Nur Kıyak, babasına beddua ederek, "Sana 20 yıl baba dedim. Sen benim ağabeyimden ne istedin" diye bağırdı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 tarihinde 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü öldürdüğü, 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaraladığı belirtiliyor.

İddianamede, şüpheli Aslan Güleryüz'ün oğulları Ahmet ve Orhun'a yönelik eyleminden dolayı "Alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, oğlu Orçun Güleryüz'e yönelik eyleminden dolayı da, "Alt soydan yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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