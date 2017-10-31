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IKBY, Sınır Kapısını Irak'a Teslim Edecek!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki Halil İbrahim sınır kapısı Irak merkez yönetimine teslim edilecek. Devir teslim töreni için, Türk ve Irak askerleri, Türkiye ve Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısına doğru ilerliyor.

31 Ekim 2017 Salı 10:46
IKBY, Sınır Kapısını Irak'a Teslim Edecek!

Reuters haber ajansı son dakika olarak duyurduğu haberde, Habur Sınır kapısının karşısında bulunan peşmergenin kontrolündeki Halil İbrahim sınır kapısı Irak merkezi yönetimine teslim edilecek. Devir teslim töreninde Irak Genelkurmay Başkanı ve 2'nci Ordu Komutanı hazır bulunuyor. 

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda 18 Eylül'de başlatılan, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikata katılan Türk askerleri ile Irak Silahlı Kuvvetleri birlikleri, 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlasından zırhlı araçlarla çıkış yaptı. Siren sesleri eşliğinde iki ülke askerleri zırhlı araçlarla Habur Sınır Kapısı'na doğru yöneldi. Askerler Türk ve Irak bayrakları ile Halil İbrahim Sınır Kapısı'na ilerleyişini sürdürüyor.

Son Güncelleme: 31.10.2017 11:11
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