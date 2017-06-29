İHA'lar Tespit Etti, Teröristler Hava Atışı İle Vuruldu

HAKKARİ'nin Kuzey Irak Avaşin Keri Dağı bölgesinde İnsansız hava araçlarıyla ile tespit edilen 7 terörist Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla ateş alına alınarak etkisiz hale getirildi.



Hakkari Valiliği Kuzey Irak'ın Avaşin ve Zap bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 7 PKK'lı teröristin F-16 savaş uçaklarıyla yapılan hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"29 Haziran 2017 günü Kuzey Irak Avaşin Keri Dağı bölgesinde 3, Zap bölgesi Hore Tepe’nin güneybatısında bulunan Bezele kırsal alanında 4 olmak üzere toplam 7 bölücü terör örgütü mensubu İHA ile tespit edilmiş, F-16 savaş uçaklarıyla yapılan hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."