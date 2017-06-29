HAKKARİ'nin Kuzey Irak Avaşin Keri Dağı bölgesinde İnsansız hava araçlarıyla ile tespit edilen 7 terörist Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla ateş alına alınarak etkisiz hale getirildi.
Hakkari Valiliği Kuzey Irak'ın Avaşin ve Zap bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 7 PKK'lı teröristin F-16 savaş uçaklarıyla yapılan hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"29 Haziran 2017 günü Kuzey Irak Avaşin Keri Dağı bölgesinde 3, Zap bölgesi Hore Tepe’nin güneybatısında bulunan Bezele kırsal alanında 4 olmak üzere toplam 7 bölücü terör örgütü mensubu İHA ile tespit edilmiş, F-16 savaş uçaklarıyla yapılan hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
İHA'lar Tespit Etti, Teröristler Hava Atışı İle Vuruldu
HAKKARİ'nin Kuzey Irak Avaşin Keri Dağı bölgesinde İnsansız hava araçlarıyla ile tespit edilen 7 terörist öldürüldü.
HAKKARİ'nin Kuzey Irak Avaşin Keri Dağı bölgesinde İnsansız hava araçlarıyla ile tespit edilen 7 terörist Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla ateş alına alınarak etkisiz hale getirildi.