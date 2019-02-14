İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İSTANBUL,()-MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle; İDO'nun iptal edilen seferleri -08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu...