İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ DEVAM EDİYOR

Haber: İstanbul Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) sefer iptalleri devam ediyor. İDO'nun 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile 12.00'daki Bostancı-Yenikapı-Bandırma...