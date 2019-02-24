İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

Murat SOLAK-İstanbul Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle: İDO 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08.30...

İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

Murat SOLAK-İstanbul
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:

İDO
07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 
09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 
11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 
12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

BUDO
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 
09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 
13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 
18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
20.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

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