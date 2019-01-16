İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

İstanbul İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle: 07.50...