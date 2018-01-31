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İdlib'ten acı haber geldi !

İdlib’deki çatışmasızlık bölgesinde gözlem noktaları kurmaya giden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait konvoya, dün akşam saatlerden teröristler tarafından bombalı araç ile saldırı düzenlendiği öğrenildi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 09:54
İdlib'ten acı haber geldi !

Teröristler tarafından bombalı araç ile gerçekleştirilen hain saldırıda TSK mensubu Devlet Su İşleri çalışanı Yasin Tanboğa şehit düştü. 1 asker ve 1 sivil yaralandı.İdlib’deki çatışmasızlık bölgesinde gözlem noktaları kurmaya giden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait konvoya, dün akşam saatlerden teröristler tarafından bombalı araç ile saldırı düzenlendiği öğrenildi.

TSK, Astana’da varılan anlaşma uyarınca 4 ve 6 numaralı gözlem noktalarını kurmak için önceki gün Cilvegözü’nden Suriye’ye yaklaşık 50 araçlık konvoy sokmuştu.Dün akşam ise PYD/PKK’lı teröristler bomba yüklü araçla konvoya saldırdı.

TSK'DAN AÇIKLAMA

“İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” 

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