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İdlib'de Çatışma Çıktı! Hatay'dan Silah Sesleri Duyuluyor!
İdlib'de Çatışma Çıktı!

İdlib'de Çatışma Çıktı! Hatay'dan Silah Sesleri Duyuluyor!

Suriye'nin İdlib kırsalında Özgür Suriye Ordusu ile Heyet Tahrir el-Şamuzun arasında namlulu silahlarla çatışma çıktı. Kısa süreli çıkan çatışma sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde duyuldu. 

10 Ekim 2017 Salı 11:12
İdlib'de Çatışma Çıktı! Hatay'dan Silah Sesleri Duyuluyor!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Karakolu'nun karşı tarafında bulunan İdlib kırsalında uzun namlulu silahlarla kısa süreli çatışma sesleri duyuldu. Çatışmanın Özgür Suriye Ordusu ile Heyet Tahrir el-Şam arasında yaşandığı bildirildi. Öte yandan, İdlib operasyonu için sınır karakoluna askeri personel ve araç sevkiyatı devam ediyor.

Son Güncelleme: 10.10.2017 11:16
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