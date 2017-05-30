Düzenlnen DHKP-C operasyonunda 10'un üzerinde kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Saat 11.00 sıralarında polis ekipleri Okmeydanı'na geldi. Polis helikopteri, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çevik kuvvet polisleri de çevre güvenliği aldı.
Derneğe yapılan baskında 10'un üzerinde kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, polis içeride bulunan bazı dokümanlara el koydu. Saat 12.00 sıralarında sona eren operasyonun ardından, gözaltına alınan kişiler Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
İdil Kültür Merkezi'ne DHKP-C Operasyonu!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Okmeydanı'nda bulunan İdil Kültür Merkezi'ne DHKP-C operasyonu düzenledi.
Düzenlnen DHKP-C operasyonunda 10'un üzerinde kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Saat 11.00 sıralarında polis ekipleri Okmeydanı'na geldi. Polis helikopteri, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çevik kuvvet polisleri de çevre güvenliği aldı.