İdil Kültür Merkezi'ne DHKP-C Operasyonu!

Düzenlnen DHKP-C operasyonunda 10'un üzerinde kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Saat 11.00 sıralarında polis ekipleri Okmeydanı'na geldi. Polis helikopteri, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çevik kuvvet polisleri de çevre güvenliği aldı.



Derneğe yapılan baskında 10'un üzerinde kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, polis içeride bulunan bazı dokümanlara el koydu. Saat 12.00 sıralarında sona eren operasyonun ardından, gözaltına alınan kişiler Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.