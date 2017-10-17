İçki Satışını Yasaklayan Başkan, Melih Gökçek'in Yerine Geliyor!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili son dakika haberleri ardı ardına geliyor. Başkan Melih Gökçek’in bu akşam istifasını açıklayabileceği AK Parti’li Belediye Meclis üyeleri tarafından da açıklandı.



Melih Gökçek’ten boşalacak koltuğa ise 28 Şubat döneminde, Sincan Belediye Başkanlığı yapan ve “Kudüs gecesi'' ile gündeme gelen ve ardından tutuklanan Bekir Yıldız'ın oturacağı öğrenildi.



Bekir Yıldız, belediye başkanlığı döneminde ilçede içki satışını ve yılbaşı için hindi satışlarını yasaklatmasıyla da gündeme gelmişti.Uzun zamandır sessizliğini koruyan ve Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği yapan Bekir Yıldız'ın belediye başkanı seçilmesi durumunda tartışmaları da beraberinde getirecek gibi görünüyor...