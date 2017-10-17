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İçki Satışını Yasaklayan Başkan, Melih Gökçek'in Yerine Geliyor!

Bugün istifa etmesi beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yerine, Eski Sincan Belediye Başkanı  Bekir Yıldız'ın geleceği öğrenildi. Bekir Yıldız Sincan Belediye Başkanlığı döneminde 28 Şubat sürecinde Kudüs gecesi yaparak gündeme gelmiş ve tutuklanmıştı. Başkan Yıldız ayrıca ilçede içki satışını yasaklamıştı...

17 Ekim 2017 Salı 15:26
İçki Satışını Yasaklayan Başkan, Melih Gökçek'in Yerine Geliyor!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili son dakika haberleri ardı ardına geliyor. Başkan Melih Gökçek’in bu akşam istifasını açıklayabileceği AK Parti’li Belediye Meclis üyeleri tarafından da açıklandı.

Melih Gökçek’ten boşalacak koltuğa ise 28 Şubat döneminde, Sincan Belediye Başkanlığı yapan ve “Kudüs gecesi'' ile gündeme gelen ve ardından tutuklanan Bekir Yıldız'ın oturacağı öğrenildi.

Bekir Yıldız, belediye başkanlığı döneminde  ilçede içki satışını ve yılbaşı için hindi satışlarını yasaklatmasıyla da gündeme gelmişti.Uzun zamandır sessizliğini koruyan ve Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği yapan Bekir Yıldız'ın belediye başkanı seçilmesi durumunda tartışmaları da beraberinde getirecek gibi görünüyor...

Son Güncelleme: 17.10.2017 15:51
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