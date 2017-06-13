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İçişleri Bakanlığı Personeline ByLock Operasyonu

FETÖ soruşturması çerçevesinde İçişleri Bakanlığı'ndan açığa alınan ve ihraç edilen 42 kişi hakkında ByLock kullandıkları gerekçesi ile gözaltı kararı verildi

13 Haziran 2017 Salı 09:56
İçişleri Bakanlığı Personeline ByLock Operasyonu

 ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı'ndan açığa alınan ve ihraç edilen 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin tamamının Bylock kullanıcısı olduğu belirtildi. 

Ankara Cumhuriyet tarafından Kumu Kurum ve Kuruluşlarına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, daha önce bir kısmı meslekten ihraç edilen, bir kısmı açığa alınan İç İşleri Bakanlığı personeli 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.  Tamamı, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen bu kişilerin yakalanması için çalışmaların başladığı belirtildi.   



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