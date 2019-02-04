İçişleri Bakanlığı: Ocak ayında 50 terörist etkisiz hale getirildi



İÇİŞLERİ Bakanlığı, ocak ayında yapılan iç güvenlik operasyonlarında 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; ocak ayında 9 bin 463 iç güvenlik operasyonu yapıldı. Operasyonlarda gri kategoride aranan; Rıdvan Ertaş ile Müslüm Bilici'nin de aralarında bulunduğu 50 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütleri ile yardım ve yataklık yaparak irtibatlı olduğu değerlendirilen 4 bin 158 şüpheli gözaltına alındı. Oerasyonlarda 108 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirildi. 95 silah (39’u ağır ve uzun namlulu), 30 adet mayın/EYP, 32 adet el bombası, bin 121 kilo patlayıcı (240’ı plastik) madde, 9 bin 63 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

UYUŞTURUCUYA 15 BİN 636 GÖZALTI

Açıklamada, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 10 bin 34 operasyonda 15 bin 636 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden 2 bin 158 kişinin tutuklandığı belirtildi. Bu operasyonlarda; 3 bin 650 kilogram eroin, 3 bin 630 kilogram esrar, 76 kilogram kokain, 70,5 kilogram afyon sakızı, 44,5 kilogram metamfetamin, 13,7 kilogram sentetik bonzai, 155 bin 156 adet sentetik ecza, 5 milyon 277 bin 527 adet captagon, 1 milyon 426 bin 256 adet ecstasy ve 730 kök kenevir ele geçirildi.

Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 74 kişinin tutuklandığı, düzensiz göçle mücadelede kapsamında ise 485 organizatörün gözaltına alındığı bildirildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında ise 4 bin 718 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığı, tespit edilen 2 bin 111 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedildi.

548 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Asayiş uygulamaları kapsamında Ocak ayında okul çevrelerinde 2 ayrı uygulamanın yapıldığı belirtilen açıklamada, "330 bin 576 şahıs kontrol edilmiş, 711 aranan şahıs yakalanmış, 12 kayıp şahıs (3’ü çocuk) bulunmuş, 35 kişiye adli-idari işlem yapılmıştır. 80 bin 710 araç kontrol edilmiş, 548 araç trafikten men edilmiş, 30 bin 124 iş yeri denetlenmiş, 277 iş yerine işlem yapılmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "2018 yılı ilk 1 ayında meydana gelen trafik kazalarında 252 kişi hayatını kaybederken, 2019 yılı ilk 1 ayında yüzde 36,5 azalış ile 160 kişi hayatını kaybetmiştir" ifadelerine yer verildi.



ANKARA, ()