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İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika 'operasyon' açıklaması !

İçişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada son 1 haftadır terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlar ile ilgili bilgilendirme yapıldı.Yapılan operasyonlar neticesinde ele geçirilen teröristler ve dökümanlar ile ilgili de açıklama yapıldı.İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan o son dakika açıklaması ..

06 Kasım 2017 Pazartesi 11:16
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika 'operasyon' açıklaması !

Tüm yurtta devam eden terör örgütlerine yönelik operasyonlar ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika bir açıklama geldi.Özellikle son 1 haftada terör örgütlerine karşı başlatılan geniş operasyonlar çerçevesinde birçok teröristin öldürüldüğü , teslim olduğu , dökümanların ve mühimmatların ele geçirildiği açıklandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMA

 Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.476 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 974’ü terör (PKK/KCK 238, AŞIRI SOL 14, DEAŞ 48, FETÖ/PDY 674), 3.350’si Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından, 135’i Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4.459 kişi gözaltına alınmıştır.

Operasyonlar Neticesinde ; 

5 ilde (26 Diyarbakır, 10 Bitlis, 8 Tunceli, 2 Mardin, 1 Erzincan,)

47 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiş, bu sığınak ve mağaralarda teröristlerin kış hazırlığı olan yaklaşık 4 ton gıda maddesi,

23’ü ağır ve uzun namlulu (2 M-16, 1 Bixi, 1 Kanas,  6 Roketatar, 11 Kalaşnikov, 2 Mavzer)  toplam 36 silah,

637 Kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,

16 El Bombası,

1.572 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiş,

18 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiştir.

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