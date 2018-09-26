İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucudan 15 bin 262 kişi tutuklandı (Geniş haber)

Hakime TORUN /ANKARA () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele mobil uygulama projesinin tanıtım toplantısında konuştu. Uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin Soylu, "2018 yılbaşından, 25 Eylül'e kadar 15 bin 262 uyuşturucudan tutuklama gerçekleştirildi. Bunun 13 bin 229'u sokak satıcısı. Bugünden sonra sokaklarda çok daha büyük bir kararlılıkla çocuklarımızın, gençlerimizin güvenli bir halde olmasını temin eden adımlarımız devam edecektir" dedi.

"EN ZAYIF NOKTAMIZ 'BENİM ÇOCUĞUM YAPMAZ' YAKLAŞIMI"Ebeveynlere uyuşturucu ile mücadele konusunda uyarılarda bulunan Soylu, "PKK silah alıyorsa evlatlarımızı şehit ediyorsa o silahın parası uyuşturucu ticaretinden geliyor. Herkesi zehirliyorlar. Uyuşturucu meselesinde kimse kendisini bu işin dışında görmesin. En zayıf noktamız 'benim çocuğum yapmaz' yaklaşımı. Bu işin ticaretini yapanlar uzmanlaşıyor. Yeni kandırma, aldatma yöntemleri ortaya koyuyorlar. Bu yöntemler, dijitalleşme ile birlikte artıyor. Bu mücadeleyi 81 milyonun tamamıyla vermek zorundayız. Okul önünde gezen tipleri, çocuklarımızın arkadaşlarını, davranışlarını, harçlıklarını nasıl harcadıklarını, olup bitene dikkat etmeliyiz. Film izlerken gösterdiğimiz dikkati mahallemizi izlerken daha fazla göstermeliyiz. Uyuşturucu şüphesini güvenlik birimlerimize bildirmeliyiz" diye konuştu.

"GÜVENLİK BİRİMLERİMİZ OKULLARIN ETRAFINDA YİNE KUŞ UÇURTMAYACAKLAR"Soylu, "24 saat alarm halindeyiz. Evlatlarımızı okula gönderdiğinizde, devletimizin bütün güvenlik birimlerinin alarm halinde olduğunun evlatlarımızın güven içinde evlerine dönmeleri için sorumluluğumuzu biliyor buna göre hareket ediyoruz. Geçen sene güvenlik birimlerimiz okulların etrafında kuş uçurtmadılar. Yine kuş uçurtmayacaklar güvenimiz tam" dedi.

"UYUŞTURUCUDAN 15 BİN 262 KİŞİ TUTUKLANDI" Uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin Soylu, "Bu illeti dört koldan ablukaya almalıyız. 2018 yılbaşından, 25 Eylül'e kadar 15 bin 262 uyuşturucudan tutuklama gerçekleştirildi. Bunun 13 bin 229'u sokak satıcısı. Bugünden sonra sokaklarda çok daha büyük bir kararlılıkla çocuklarımızın, gençlerimizin güvenli bir halde olmasını temin eden adımlarımız devam edecektir" dedi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE MOBİL UYGULAMA PROJESİUyuşturucu ile mücadele mobil uygulama projesine ilişkin Soylu, "Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlarımız, önce sisteme kayıt oluyor. Uyuşturucu satışı ve kullanımı ile ilgili herhangi bir olay gözlendiğinde vatandaşlarımız bu uygulama ile bildirimlerini kısa sürede yapıyorlar. Bildirimi yapanların sadece telefon numaraları görünüyor. Bu sayede konum belirleniyor. En yakın yerdeki polis ekipleri müdahale ediyor. Bildirim yapanın kimlik bilgileri kesinlikle gizli. İhbar ve şikayet konusunda en çok çekinilen konu bu. Soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler tarafından kesinlikle bilinmiyor. Böylece zehir tacirlerinin etrafındaki çemberi hep birlikte daraltmış oluyoruz. Yeni yüzyıl, yeni suçlar, suç işleme yöntemleri getirdi. Her alanda teknoloji kullanımını üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.