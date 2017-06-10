İbrahim Kalın'dan Batı Medyasına PKK Tepkisi

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Şırnak ve Batman'da yaşanan terör saldırılarına değinerek, "PKK terörünü estetize eden batı medyası ne bu askerlerimizi ne de Aybüke Yalçın'ı yazacak. Ama onlar bizim kalbimizde hep yaşayacak" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, dün Şırnak ve Batman'da meydana gelen terör saldırılarıyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.



Batman'ın Kozluk İlçesi'nde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı hatırlatan İbrahim Kalın, "Şırnak ve Batman'daki alçak terör saldırılarında şehit olan askerlerimize ve Aybüke Yalçın öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. PKK terörünü estetize eden batı medyası ne bu askerlerimizi ne de Aybüke Yalçın'ı yazacak. Ama onlar bizim kalbimizde hep yaşayacak" dedi.