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Hz. Süleyman’ın mührü Amasya'da ele geçirildi !

Amasya'da paha biçilemeyen saf altından yapılmış 11 adet tarihi eser ele geçirildi.İşte ele geçirilen o tarihi eserler ..

03 Ekim 2017 Salı 14:39
Hz. Süleyman’ın mührü Amasya'da ele geçirildi !

Amasya'da jandarmaların düzenlediği operasyonlar sonucu 11 tarihi eser ele geçirildi.Ele geçirilen tarihi eserlerin arasında Hz.Süleyman'ın mührünün de olduğu öğrenildi.

İstihbarat çalışmaları sonucu Hamamözü ilçesinin bir köyünde yaşayan S.Ö.’nün evine operasyon düzenlendi.Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini tarafından düzenlenen operasyonlar sonucu 11 paha biçilemez tarihi eser ele geçirildi.Ele geçirilen tarihi eserlerin içinden Hz.Süleyman'a ait olduğu düşünülen bir mühürde çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Amasya Valisi Dr. Osman Varol yaptığı açıklamalarda ; “İlk inceleme sonucu bunların tarihi eser niteliği teyit edilmiş oldu. Ancak dönemlendirmesi ve hangi eserler olduğu ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra asıl uzmanların incelemesiyle ortaya çıkacak. Fakat çok kıymetli. Özellikle bir kısmı doğrudan som altından yapılmış eserler” dedi.

Ayrıca gözaltına alınan şüpheli hakkında Gümüşhacıköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.

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