 HUZUREVİ YANGININDA YAVRU KEDİLER İÇİN SEFERLER OLDU

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Soner HASIRCIOĞLU, İSTANBUL ()

Sultangazi Huzurevi'nde çıkan yangında bir huzurevi sakini soğutma çalışmaları süren binaya girerek yavru kediyi kurtardı.

Sultangazi Gazi Caddesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında çıkan yangın nedeniyle huzurevi kısa sürede tahliye edildi. 75 yaşındaki Yavuz Mehmet Söylemez'in aklı içeride beslediği yavru kedilerde kaldı. İtfaiyenin uyarılarına rağmen içeriye giren Söylemez, kısa sürede yavru kediyi bularak dışarı çıkardı. Söylemez, “Bunlar benim baktığım kediler. 10 yavru vardı, 4'ünü kurtardım. Diğer 6'sı içeride düşen malzemelerin altında kaldı. Kediler tam yangın bölgesinde kalmıştı. Bir kutunun içindeydiler" dedi. Kurtardığı yavru kediyi güvenli bir yere götüren Yavuz Mehmet Söylemez, daha sonra içerideki 6 kedi için tekrar alevlerin söndürüldüğü alana gitti. Bir süre daha kedileri arayan Söylemez, daha sonra gözden kayboldu.

Görüntü dökümü

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-İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları

-Yanan binadan ayrıntılar

-Yavru kedinin kurtarılması

-Yavuz Mehmet Söylemez ile röportaj

-Kurtarılan yavru kedi

-Muhabir anonsu



