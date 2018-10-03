HUZUREVİ SAKİNLERİ BOCCE TURNUVASINDA YARIŞTI

ANKARA'nın Kahramankazan İlçesi'nde Yaşlılar Haftası nedeniyle huzurevi sakinleri Aile ve Çalışma Sosyal Hizmeler Bakanlığı ve Kahramankazan Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Bocce Turnuvasında bir araya geldi.

Ankara ve ilçelerinde bulunan Demetevler, Seyranbağları, Kızılcahamam, Çubuk Abidin Yılmaz, Necla Kızılbağ, Süleyman Demirel ve Ümitköy Huzurevleri'de kalan ve aralarında 85 yaşında ihtiyarlarında olduğu 35 huzurevi sakini turnuvaya katıldı. Kahramankazan Belediyesi Bocce Salonunda düzenlenen turnuvanın başlama atışını Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi ile İl Müdürü Bestami Erkoç birlikte yaptı. Kıyasıya süren mücadelenin ardından finalde karşılaşan Çubuk Abidin Yılmaz ile Necla Kızılbağ Huzurevi sakinlerinin mücadelesinde gülen taraf Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi sakinleri oldu. Şampiyon takım daha sonra Bocce Milli Takım oyuncuları ile mini bir karşılaşma yaptı. Karşılaşmanın ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, "Gölgesinde dinlemekten keyif aldığımız çınarlarımız ile beraber çocukluğumuzun ana oyunu olan misketin farklı bir versiyonu olan Booce'nin bugün turnuvasını yapıyoruz. Gerçekten de görüyorsunuz her yaştan büyüklerimiz var. Çok da keyif alıyorlar, çok da kıran kırana geçen bir rekabet var. Biz de kendilerine eşlik ettik. Kendilerini Kahramankazan'da misafir etmekten ve Bocce turnuvasına ev sahipliği yapmaktan da büyük bir mutluluk duyduk" dedi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi ise, "Bildiğiniz gibi 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla biz Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak huzur evlerimizde yaşlarımızın bu dünya yaşlılar gününü kutluyoruz. Bu hafta dolayısıyla bu sayede bazı etkinlikler yapıyoruz. Yaptığımız bu etkinliklerden bir tanesi de huzurevlerinde başlattığımız aktif yaşlanmayı sağlayan Bocce turnuvaları. Biz yaşlılarımızın aktif olarak yaşlanması, hayatlarını kaliteli olarak spora dayalı olarak sürdürmeleri konusunu çok önemsiyoruz. Dolayısıyla bu etkinlikte çok ciddi katkı sağlayacak diye düşünüyoruz. Salonda gördüğünüz gibi yaşlarımız çok mutlu katılımcılar çok mutlu, ciddi bir yarış var aralarında bu bizi memnun ediyor, hayata tutulmalarını sağlıyor" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Turnuvadan görüntüler

-Müsabakalardan detay görüntüler

-Milli sporcular ile turnuva

-Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile röp.

-Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi ile röp

-Yaşlılarla röportajlar

Haber-Kamera: Hasan POLAT/ANKARA,()