Hulusi Akar'dan son dakika FETÖ açıklaması !

Genelkurmay Başkanı Org.Hulusi Akar , Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda muvazzaf subay adaylarının mezuniyet töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Org.Hulusi Akar , Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan terör örgütü FETÖ üyeleri ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: "Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri, içine sızan hainlerden temizlendikçe daha da güçlenerek, asil milletimizin kendisinden beklediği egemenlik ve bağımsızlığımızı koruma görevini, yüksek bir şuur ve üstün bir başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir." diye konuştu.