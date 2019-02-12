'Hükümlü ve Tutukluların Yeterliliklerinin Belgelendirilmesi İşbirliği Protokolü' imzalandı

Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 'Hükümlü ve Tutukluların Yeterliliklerinin Belgelendirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü' imzalandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eğitim ve öğretimin temel anayasal hak olduğunu belirterek, "Bunu sağlamak cezaevlerinde de devletimizin görevi. Suç istatistiğine bakıldığında da eğitimin suç işlemeyi önleme adına önemli bir değer olduğunu görebilmekteyiz" dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığın'da düzenlenen imza törenine Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül katıldı. Bakan Selçuk, 'Hükümlü ve Tutukluların Yeterliliklerinin Belgelendirilmesi İşbirliği Protokolü'nün hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması noktasında önemli bir adım olduğunu söyledi.



Bakan Gül ise ıslah evlerinin her yönüyle bir hayat okulu olduğunu belirterek, asıl olanın birilerini dört duvar arasına koymak değil, cezayı çekerek topluma karışmasını, bir daha suç işletmemek ve topluma dönüşünü sağlamak olduğunu söyledi. Bakan Gül, protokolün önemine değinerek şöyle konuştu:



"Cezasını çeken kişilerin bakmakla yükümlü olduğu çocukları, eşleri, akrabaları, aileleri bunun ceremesini çekmemesi gerekir. Bunun yolu, bu kişilerin topluma ıslah edilerek kazandırılmasıdır. Yaklaşık 60 bin uyuşturucudan tutuklu var. Bu kişiler, cezasını çektikten sonra topluma karışacaklar. Ama topluma karıştıktan sonra bir suç makinesi değil, toplumun suç işlemeyen üyeleri haline getirebiliyorsak anlamlı olan budur. Bugün bu anlamda önemli bir adımı atıyoruz."



Eğitim ve öğretimin temel anayasal hak olduğuna işaret eden Bakan Gül, "Bunu sağlamak ceza evlerinde de devletimizin görevi. Suç istatistiğine bakıldığında da eğitimin suç işlemeyi önleme adına önemli bir değer olduğunu görebilmekteyiz. Aralık 2018 itibarıyla 58 bin hükümlü meslek edindirme kurslarından yararlanmıştır. Mesleki eğitim yapılması sürecinde bu katılımlarından dolayı ücret ödenmekte, iş kazası, meslek hastalığı sigortası yapılmakta, daha verimli çalışma sağlamak amacıyla kar payı verilmektedir. Tahliye olduktan sonra da yine çalışma hayatında kendilerine yer bulmaları amaçlanmaktadır. Mesleki eğitimler sonrasında ustalık, kalfalık tescillenmiş olacaktır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakanların açıklaması

-Protokol imzalanması

ÇEKİM NOTU: canlı geçildi

Haber: Nursima ÖZONUR- Kamera:Kaan ULU/ ANKARA, ()

