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Hükümete Tepki Gösteren Yarbay, CHP'ye Üye Oldu!

Şehit kardeşinin cenazesinde hükümete tepki gözteren Yarbay Mehmet Alkan, CHP Grup Toplantısı'nda CHP'ye üye oldu.

07 Kasım 2017 Salı 15:06
Hükümete Tepki Gösteren Yarbay, CHP'ye Üye Oldu!

Şırnak'ta şehit olan kardeşi Ali Alkan'ın Osmaniye'deki cenazesinde tepki gösteren ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Yarbay Mehmet Alkan, CHP Grup Toplantısı'nda CHP'ye üye oldu.

CHP'nin grup toplantısı yapılmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüsüne gelen Alkan'ın rozetini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

CENAZEDE NE OLMUŞTU?

Şehidin Jandarma Yarbay ağabeyi Mehmet Alkan tepki göstererek, "Buranın vatan evladı, 32 yaşında, daha vatanına, sevdiklerine doymadı, dünyaya doymadı, bunun katili kim? Bunun sebebi kim? Şu güne kadar 'çözüm' diyenler neden şimdi 'sonuna kadar savaş' diyor." diye tepki göstermişti.


 

Son Güncelleme: 07.11.2017 15:33
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