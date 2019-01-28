HORTUM SEBZE MİKTARINI DÜŞÜRDÜ, FİYATINI ARTIRDI

ANTALYA'da oluşan 10'a yakın hortum, sebze ve meyve miktarını düşürürken, fiyatların da yükselmesine neden oldu.

Türkiye'nin örtüaltı sebze- meyve üretim merkezi Antalya'da yağış ve soğuk hava nedeniyle ürün kalitesinde ve miktarında azalma yaşanırken, geçen perşembeden bu yana meydana gelen hortumlar da sebze ve meyveyi olumsuz etkiledi. Antalya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akçan, aldıkları son bilgileri paylaştı. Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre 26 bin dönüm tarım arazisinde fırtına ve hortum sonrası zarar oluştuğunu belirten Akçan, bunun 3250 dönümünün seralar olduğunu, 22 bin dönümün ise narenciye ve kış sebzelerinin yetiştirildiği açık alan olduğunu söyledi. Akçan, “Sezonun çok yağmurlu ve soğuk gitmesinden dolayı zaten ürün eksikliği vardı. Bir de felaketler olunca ürün eksikliği katlandı" dedi.

Nevzat Açkan, bu durumun vatandaşa pahalı ürün olarak yansıyacağını belirterek, “Antalya haline kasım ayında giren ürünün yüzde 10'u kadar ürün giriyor. Dükkanlarımız bomboş, düşük fiyatlı ürün mümkün değil. Domates fiyatları halde 7 liraya kadar çıkıyor. 2'nci sınıf domates bile 4 ile 5 lira arasında. Düşük fiyatlı ürün kalmadı. Bunun nedeni ihracat ya da iç piyasaya ürün satmak değil, tamamen hava şartları. Mayıs ayına kadar birçok üründe sıkıntı yaşanacak. Ürün sel altında kaldı. Kimse kırılıp gücenmesin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Semt pazarından detaylar

- Pazar esnafından detaylar

- Pazardaki sebze ve meyvelerden detay

- Antalya Toptancı Hal Dernek Başkanı Nevzat Akcan röp

Haber: Hasan DEMİRBAŞ - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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