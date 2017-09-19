Hevesleri kursaklarında kaldı! 57 Suriyeli kaçak İzmir'de yakalandı

Fatih Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir grubun umut yolculuğu için hazırlık yaptığını helikopterle ve termik kamerayla belirleyen sahil güvenlik ekipleri, jandarmayı bilgilendirdi. Harekete geçen jandarma ekipleri, dün saat 07.00'de, Harabeler Mevkii'ne operasyon yaptı. Deniz kenarında çalılıklar arasına saklanmış 13'ü kadın 30'u çocuk toplam 57 Suriye'yi yakaladı. Jandarma karakoluna götürülen grup, işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.