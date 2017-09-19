Fatih Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir grubun umut yolculuğu için hazırlık yaptığını helikopterle ve termik kamerayla belirleyen sahil güvenlik ekipleri, jandarmayı bilgilendirdi. Harekete geçen jandarma ekipleri, dün saat 07.00'de, Harabeler Mevkii'ne operasyon yaptı. Deniz kenarında çalılıklar arasına saklanmış 13'ü kadın 30'u çocuk toplam 57 Suriye'yi yakaladı. Jandarma karakoluna götürülen grup, işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Hevesleri kursaklarında kaldı! 57 Suriyeli kaçak İzmir'de yakalandı
İzmir'in Foça İlçesi'nde umut yolculuğuna çıkmaya hazırlanan 13'ü kadın 30'u çocuk toplam 57 Suriyeli, jandarma ekiplerince yakalandı.
19 Eylül 2017 Salı 10:13