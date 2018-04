HERŞEY ONLAR İÇİN; HEDEF 10 MİLYON TIK 

- Pink Floyd'un solisti destekledi, ünlü isimler yorumladı.

- Klip ne kadar çok izlenirse engelli gençlere gelecek destek o kadar artacak

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) farklı bireylerin sesini sanatla duyurmak adına 'Hayvanlar ve Biz' projesini hayata geçirdi. Pink Floyd'un solisti Roger Waters'ın desteğiyle 'Another Brick in The Wall' şarkısına 30 farklı bireyle klip çeken İZEV, klibin internette 10 milyon kişi tarafından tıklanmasını hedefliyor.

'Hayvanlar ve Biz'in ilk sergisi geçtiğimiz günlerde Sarıyer Belediyesi ev sahipliğinde ünlü isimlerin katılımıyla Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Projeyi dünyaya tanıtmak için Roger Waters'ın desteğiyle 'Another Brick in The Wall' şarkısına klip çekildi. Kült şarkının hakları 1979 yılından bu yana ilk kez Türkiye'deki down sendromlu bireylere verildi.

İKİ GÜNDE 50 BİN KİŞİ İZLEDİ HEDEF 10 MİLYON

Sözleri İZEV tarafından yeniden yazılan ve 4 gün süren klip çekimlerinde 30 farklı birey Selda Bağcan, Koray Avcı, Yavuz Dizdar, Funda Arar ve Kubat gibi ünlü sanatçılarla 'Yaşam Hakkı - Duvar' şarkısını yorumladı. Çalışmada zihinsel engelli gençlerin aslında sadece farklı gençler olduğu anlatıldı. İZEV Vakfı Gönüllü Marka Danışmanı Hakan Kural, "Klip önceki gün yayınlandı şu an 50 bin kişiye ulaştık. Hedefimiz bunun en kısa zamanda 10 milyon tıklamaya ulaşması. Neden 10 milyon çünkü tıklama artıkça çocuklara gelecek maddi destek de artacak" dedi.

"KLİPTE DUVAR YIKILDI, O DUVARIN YIKILMASI GEREKİYORDU"

30 farklı bireyin klip için bir araya geldiğini belirten Kural, "Toplu olarak 'yaşam hakkı' ifade edişi olsun istedik. Down Sendromlu ya da mental gençlerimiz balyozlarla klipte duvar yıktı. O duvarın yıkılması gerekiyordu. Bu bir imge ama kafalarda da bu imgeyi oturtabildiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"ŞARKI O DÖNEMDE ÖĞRETİM SİSTEMİNİ PROTESTO EDİYORDU"

Uluslararası platforma çıkarmak için 1979 yılında müzik sektöründe mihenk olan Roger Waters'ın desteğiyle 'Another Brick in The Wall' şarkısını seçtiklerini söyleyen Hakan Kural, "O dönemde öğretim sistemine karşı protesto şarkıydı. Şimdi de toplumda 'engelli' diye tanımlanan, bizim farklı bireyler dediğimiz insanların yaşam hakkını savunan bir şarkı olarak planladık" dedi.

ÖZEL SERTİFİKALI ALTINLAR ÜRETİLDİ

Haziran veya temmuz ayında New York'a gideceklerini dile getiren Kural, "Roger Waters ile birebir görüşme imkanımız olacak. Waters projeyi çok sevdiği için bu projenin görsellerinden oluşan, bizim çok önem verdiğimiz dünyada satışa sunulacak Nadir Metal tarafından yapılan özel hatır koleksiyon altınları var. Kendisinin talebi oldu, biz bu altınları kendisine götüreceğiz" şeklinde konuştu.

"YAŞAM KÖYÜ KURMAK İSTİYORUZ"

İZEV Vakfı Genel Sekreteri Merve Kılıç ise asıl hedeflerinin bu proje devamında 'yaşam köyü' kurmak olduğunu söyledi. Kılıç, "Bu uzun zamandır Türkiye'de düşünülen, üzerinde çalışılan bir proje. Farklı bireylerin aileleri bu dünyadan göçtüğü zaman, onların emanet edileceği kurumlar konusunda ciddi sıkıntılar var. Onların doğru desteklenecekleri kurum sayısı çok az. Maddi alt yapısı zayıf olan aileler için hemen hemen hiç yok diyebiliriz. Hedefimiz, bu proje ve devam serisindeki etkiyle birlikte destekçi kitlemizi ve farkındalığı büyütmek. Bu işin içine daha fazla insanın eklenmesini sağlamak ve bağımsız 'yaşam köyü' kurmak. Bu köyde her yaştan ve her engel grubundan bireylerin hem kısa süreli kalmasını, hem uzun süreli emanet edilebilecek yurt kısımlarını bulunmasını saplamak" dedi.

Heyecanları gözlerinden okunan gençler, klibin 10 milyon tıklanmaya ulaşmasını beklediklerini söyleyerek ikinci klibi çekmek istediklerini belirtti.



