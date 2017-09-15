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HDP’li Aysel Tuğluk'tan 'cenaze' tepkisi !

HDP’li Aysel Tuğluk annesinin cenazesine yapılan saldırılarla ilgili ilk kez konuştu.Tuğluk , kendisini en çok üzen şeyin “toplumdaki hoşgörüsüzlük olduğunu” dile getirdi.

15 Eylül 2017 Cuma 12:13
HDP’li Aysel Tuğluk'tan 'cenaze' tepkisi !

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesine yapılan saldırıya tepkisini yakınlarına “İkinci Madımak gibi...” sözleriyle aktardığı öğrenildi. Tuğluk tutukluluk hali nedeniyle annesini Tunceli’deki son yolculuğuna uğurlayamadı. Cenaze için cezaevinden çıkartılmasına karşın annesinin Tunceli’deki cenazesine katılamayan Tuğluk, 48 saatlik iznini de annesinin İncek’teki evinde taziyeleri kabul ederek geçirdi.

Tuğluk’un, taziye ziyaretine gelenlere tepkisini “Beni ikinci kez yaktılar, ikinci kez acıya boğdular.  

İkinci Madımak gibiydi...” sözleriyle anlattığı öğrenildi. Tutuklu vekilin kendisini en çok üzenin de “toplumdaki hoşgörüsüzlük olduğunu” dile getirdiği belirtildi.

HDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada da “Er ya da geç bu kötülük bertaraf edilecek. Kötülükle, zulümle abad olunamayacağını görecek ve yaşayacaksınız” denildi.

VASİYETİ UYGULANAMADI

Irkçı saldırının ardından Hatun Tuğluk’un “Beni kızımın evinin yakınına gömün” vasiyeti gerçekleştirilemedi. HDP’li Sırrı Sakık, “Annesinin vasiyeti vardı, ‘Beni buraya gömün, Aysel'im burada kalacak, eve yakın olur, bana gelir’ derdi. Annesini kaybettikten sonra da burada defnetmek istedik” dedi.

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