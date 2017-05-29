HDP Siirt Milletvekili Besime Konca Havalimanında Gözaltına Alındı

BATMAN Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında 13 Aralık 2016 tarihinde tutuklanan, 3 Mayıs'taki duruşmasında tahliye edilen ve savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, bugün sabah saatlerinde Batman Havalimanı'nda gözaltına alındı.



Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı 1'inci Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, ancak savcılığın itirazı ile 13 Aralık 2016 tarihinde tutuklanan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, Batman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 Mayıs günü görülen duruşmada adli kontrol şartı ile tahliye edildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına itiraz etmesi üzerine dosyayı değerlendiren üst mahkeme konumundaki Batman 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Mayıs günü Milletvekili Konca hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.



Hakkında yakalama kararı çıkarılan Besime Konca, bugün sabah saatlerinde Batman Havalimanı'nda gözaltına alındı. Batman Adliyesi'ne sevk edilen Konca hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.