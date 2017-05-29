Galeriler Videolar
İstanbul 18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL
BİST
97726
ALTIN
145.622
DOLAR
3.5781
STERLİN
4.5904
EURO
4.0001
2 Kardeş Kazada Can Verdi!
2 Kardeş Kazada Can Verdi!
Güvenlik Önlemi Almadı, İnşaattan Düştü
Güvenlik Önlemi Almadı, İnşaattan Düştü
Ramazanda Ağız Kokusundan Kurtulma Yolları
Ramazanda Ağız Kokusundan Kurtulma Yolları
Manisa Son Depremler : Saruhanlı Merkezli Depremde Son Durum
Manisa Son Depremler : Saruhanlı...
Düzce'de Ramazan Magandaları Gözaltında!
Düzce'de Ramazan Magandaları Gözaltında!

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca Havalimanında Gözaltına Alındı

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, bugün sabah saatlerinde Batman Havalimanı'nda gözaltına alındı.  Konca, daha önce de cezavinde yatmış ve tahliye edilmişti.

29 Mayıs 2017 Pazartesi 14:52
HDP Siirt Milletvekili Besime Konca Havalimanında Gözaltına Alındı

BATMAN Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında 13 Aralık 2016 tarihinde tutuklanan, 3 Mayıs'taki duruşmasında tahliye edilen ve savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, bugün sabah saatlerinde Batman Havalimanı'nda gözaltına alındı. 

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı 1'inci Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, ancak savcılığın itirazı ile 13 Aralık 2016 tarihinde tutuklanan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, Batman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 Mayıs günü görülen duruşmada adli kontrol şartı ile tahliye edildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına itiraz etmesi üzerine dosyayı değerlendiren üst mahkeme konumundaki Batman 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Mayıs günü Milletvekili Konca hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Besime Konca, bugün sabah saatlerinde Batman Havalimanı'nda gözaltına alındı. Batman Adliyesi'ne sevk edilen Konca hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 Kardeş Kazada Can Verdi!
2 Kardeş Kazada Can Verdi!
Güvenlik Önlemi Almadı, İnşaattan Düştü
Güvenlik Önlemi Almadı, İnşaattan Düştü
Suriyelilerin Kimlik İzdihamı, Resmi Daireye Kapı Kapattırdı!
Suriyelilerin Kimlik İzdihamı, Resmi Daireye Kapı Kapattırdı!
Bursa'da Ez Zararlı Uyuşturucu Ele Geçirildi : 1 Kilo Metamfetamin
Bursa'da Ez Zararlı Uyuşturucu Ele Geçirildi : 1 Kilo Metamfetamin
Bedava Ekmek Dağıtırken Basını Çağırdılar!
Bedava Ekmek Dağıtırken Basını Çağırdılar!
Uyuşturucu Satıcılarına Drone Takipli Operasyon!
Uyuşturucu Satıcılarına Drone Takipli Operasyon!
Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput Yargılanıyor!
Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput Yargılanıyor!
Bu aile Kalp Krizi Kabusu İle Yaşıyor!
Bu aile Kalp Krizi Kabusu İle Yaşıyor!
Reina'dan Sonra Galatasaray Adası da Yıkılıyor!
Reina'dan Sonra Galatasaray Adası da Yıkılıyor!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim