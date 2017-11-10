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HDP'li vekil terörist cenazesinde !

Diyarbakır'daki operasyonlar çerçevesinde öldürülen teröristin cenazesine HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik de katıldı.Leyla Birlik Huzurevleri operasyonunda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Murat Çelik'in cenazesine katıldı.

10 Kasım 2017 Cuma 14:22
HDP'li vekil terörist cenazesinde !

Diyarbakır'ın  merkez Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ne düzenlenen ve 1 polisimizin şehit olduğu operasyonda öldürülen teröristin cenazesinde HDP'li vekilde görüntülendi.HDP  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik Huzurevleri operasyonunda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist  Murat Çelik'in cenazesinde görüntülendi.

Terör örgütü PKK'nın sözle şehir yapılanmalarında faaliyet gösteren "Mordem Andok" kod adlı teröristin cenazesi ailesine teslim edildi.Teröristin cenaze törenine katılanlar arasında HDP Şırnak Milletvekili Birlik ile HDP  Diyarbakır İl Eşbaşkanları Filiz Buluttekin, Mehmet Şerif Camcı ve DBP İl  Eşbaşkanı Ruken Akça'da yer aldı.

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