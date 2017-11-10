HDP'li vekil terörist cenazesinde !

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ne düzenlenen ve 1 polisimizin şehit olduğu operasyonda öldürülen teröristin cenazesinde HDP'li vekilde görüntülendi.HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik Huzurevleri operasyonunda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Murat Çelik'in cenazesinde görüntülendi.
Terör örgütü PKK'nın sözle şehir yapılanmalarında faaliyet gösteren "Mordem Andok" kod adlı teröristin cenazesi ailesine teslim edildi.Teröristin cenaze törenine katılanlar arasında HDP Şırnak Milletvekili Birlik ile HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanları Filiz Buluttekin, Mehmet Şerif Camcı ve DBP İl Eşbaşkanı Ruken Akça'da yer aldı.