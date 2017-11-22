HDP'li vekil terörist cenazesinde görüntülendi...

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran , Diyarbakır'daki terör operasyonlar çerçevesinde öldürülen teröristin cenazesine katıldı.Operasyonlar çerçevesinde öldürülen terörist Batman'da toprağa verildi. PKK’lı teröristin cenaze törenine HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran da katıldı.
Diyarbakır eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda bekletilen PKK’lı teröristin cesedi yapılan testlerin ardından ailesinin belirlenmesiyle ailesine teslim edildi.Metin Kaplan isimli terörist, Batman İkiztepe Mezarlığına gömüldü
Daha öncede HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik Huzurevleri operasyonunda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Murat Çelik'in cenazesine katılmıştı.