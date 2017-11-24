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HDP'li vekil Meclis'te PYD'yi savundu ! Meclis'te gergin anlar ...

HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş , Meclis'te büyük bir gerginlik çıkmasına neden oldu.Kürsüye çıkarak terör örgütü PYD lehine açıklamalarda bulunan HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş'a büyük tepki geldi.Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı , Meral Danış Beştaş'ı susturdu ..

24 Kasım 2017 Cuma 10:24
HDP'li vekil Meclis'te PYD'yi savundu ! Meclis'te gergin anlar ...

HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş , Meclis kürsüsünde terör örgütü PYD'yi savunacak açıklamalarda bulunarak büyük bir skandala imza attı.Meclis'te büyük bir gerginlik çıkmasına neden olan HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş'ı , Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı uyararak susmasını söyledi.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalarda terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olarak bilinen PYD'yi savunacak açıklamalarda bulundu.PYD'nin Türkiye'ye saldırmadığını söyleyen HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş  ; "Türkiye neden PYD'ye düşmanlık yapıyor?" diye sordu. HDP'li vekilin bu sözlerinin üzerine araya giren Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı ;"Sayın Danış Beştaş, PYD bir terör örgütüdür. Lütfen bu kürsüde onun savunmasını yapmayın. Buna izin vermeyeceğim. Lütfen. Benim böyle bir yetkim var." diyerek HDP'li vekili susturdu.

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