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HDP'li milletvekilen 16 yıl hapis cezası verildi !

Son dakika gelen bilgilere göre HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:09
HDP'li milletvekilen 16 yıl hapis cezası verildi !

“Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “Terör örgütü üyeliği” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından tutuklu yargılan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis cezası verildiğ öğrenildi.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve 30 Ocak'ta tahliye edilen HDP Milletvekili İdris Baluken, yapılan itiraz ile 21 Şubat'ta yeniden tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in 47 yıla kadar hapis ile cezalandırılması isteniyordu. 

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