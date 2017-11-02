HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu terörist çıktı !

HDP İstanbul Milletvekili olan Hüda Kaya'dan Meclis'te şok açıklamalar...

HDP'lilerin daha fazla "vatansever" olduğunu iddia eden Hüda Kaya , AK Parti hükümetini ise "bölücü" olarak nitelendirdi.Hüda Kaya'nın Meclis'te yaptığı açıklamalara sert tepkiler verilmişti.Hüda Kaya'nın açıklamaları tamamen hükümeti hedef almıştı.

Ak Parti milletvekilleri tarafından sert bir dille uyarılan Hüda Kaya kendini savunurken de 'yok artık' dedirtti.Hüda Kaya HDP'lileri vatansever olarak belirtirken Ak Parti'ye gönül verenleri ise 'bölücü' olarak nitelendirdi.

Bu açıklamaları yapan Hüda Kaya'nın oğlu terör örgütü PKK'nın bir üyesi olduğu ortaya çıktı.

Fotoğrafta soldan ikinci terörist Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad olduğu biliniyor.