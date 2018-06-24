İstanbul
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın oy kullandığı sandıktan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 123, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a 78 oy çıktı. Buldan oyunu Sultanbeyli Mevlana Ortaokulu'ndaki 1147 nolu sandıkta kullandı. Sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan 123, Selahattin Demirtaş 78, Muharrem İnce 18 ve Meral Akşener 5 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı.
HDP'Lİ BULDAN'IN SANDIĞINDAN ERDOĞAN BİRİNCİ ÇIKTI
İstanbul HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın oy kullandığı sandıktan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 123, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a 78 oy çıktı. Buldan oyunu Sultanbeyli Mevlana Ortaokulu'ndaki 1147...
İstanbul
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